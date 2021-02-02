Петрозаводское шоссе в Петербурге станет шестиполосным

Петрозаводское шоссе будет расширено до шести полос. Об этом заявил глава администрации Колпинского района Петербурга Анатолий Повелий.

По его словам, к работам по проектированию приступят после строительства развязки на пересечении Петрозаводского и Вознесенского шоссе. Из двухполосной магистраль станет шестиполосной – по три полосы в каждую сторону, сообщил господин Повелий «Петербургскому дневнику». Шоссе оборудуют шумозащитными экранами.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что развязку на Петрозаводском шоссе за 3,9 млрд рублей строит АО «Буер».