В Каневском районе Кубани сменились главы трех поселений

В Каневском районе Краснодарского края сменились сразу три главы поселений. Как сообщает пресс-служба районной администрации, на должность и. о. главы Новоминского сельского поселения назначен 27-летний Виталий Корытченков (экс-замдиректора по коммерческим вопросам ООО «ЮНГК», бывший депутат райсовета).

И. о. главы Придорожного сельского поселения назначен 33-летний Михаил Авакьян (бывший руководитель МБУ ЦКСОМ «Победа» в станице Каневской).

И. о. главы Кубанскостепного сельского поселения стала Наталья Кирсанова, ранее возглавлявшая общий отдела администрации поселения, сообщил.

Прежние главы поселений сложили свои полномочия в конце марта. Официально причины их ухода не озвучены.

Как писал “Ъ-Кубань”, глава Мостовского городского поселения Сергей Бугаев досрочного сложил полномочия вчера, 6 апреля. Сегодня стало известно, что он назначен заместителем главы муниципального образования Мостовский район.

Наталья Решетняк