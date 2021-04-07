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Экс-глава Мостовского поселения Сергей Бугаев назначен заместителем главы района

Бывший глава Мостовского городского поселения Сергей Бугаев назначен заместителем главы муниципального образования Мостовский район. Об этом глава района Сергей Ласунов сообщил на своей странице в Instagram.

Господин Бугаев будет курировать вопросы взаимодействия с органами местного самоуправления.

«С уверенностью могу сказать, что назначение Сергея Александровича на столь ответственный пост является заслуженным признанием высочайшего профессионализма, исключительных деловых качеств руководителя и уникального владения искусством дипломатии», - написал глава района.

Как писал “Ъ-Кубань”, глава Мостовского городского поселения Сергей Бугаев досрочного сложил полномочия вчера, 6 апреля. Он с 1999 года был заместителем директора сети аптек ООО «Мост-Фарм». В 2002-2005гг. занимался предпринимательской деятельностью. В октябре 2005 года был избран главой Мостовского городского поселения. Этот пост господин Бугаев занимал на протяжении 16 лет.

Виктория Колганова


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