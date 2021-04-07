Липецкая фабрика Roshen не смогла оспорить начисление еще 45,3 млн рублей налогов

Арбитражный суд Липецкой области отказал АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» (ЛКФ, входит в корпорацию Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко) в признании незаконными решений межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам региона. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Спор касался налоговых начислений за 2014 год. Общая сумма к уплате составляла 45,3 млн руб. Из них 24,4 млн руб. составляет недоимка по налогу на НДС, 1,5 млн пени и 4,9 млн штрафа за совершение «налогового правонарушения». Кроме того, ЛКФ планировала возместить 14,5 млн руб. налога на НДС за первый квартал 2014 года, но в этом компании ФНС отказала.

В марте фабрика не смогла оспорить начисление 48,5 млн руб. налогов и штрафов за 2017 год. ЛКФ из-за остановки производства несколько лет назад, продолжает демонстрировать отрицательные финансовые результаты. По итогам 2020 года компания отчиталась 4711936 о 135,3 млн руб. убытков при 568,9 млн руб. годом ранее. Стоимость чистых активов компании за год снизилась с 3,82 до 3,68 млрд руб.

Подробнее о состоянии липецких активов украинской корпорации, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Александр Прытков