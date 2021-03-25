Липецкая фабрика Roshen не смогла оспорить начисление 48,5 млн рублей налогов и штрафов

АО «Липецкая кондитерская фабрика “Рошен”» (ЛКФ, входит в корпорацию Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко) не удалось оспорить начисление 48,5 млн руб. налогов и штрафов, сообщили «Ъ-Черноземье» в арбитражном суде Липецкой области. В эту инстанцию ЛКФ обратилась с исковым заявлением к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по региону. Компания требовала признать незаконными решений МИФНС о привлечении АО к ответственности за совершение налогового правонарушения № 9-р от 29 марта 2017 года.

Как уточняется в материалах дела, согласно указанному решению инспекции, фабрике «Рошен» было предложено уплатить недоимку по налогу на добавленную стоимость в размере 28,7 млн руб. за 2014 год, пени в размере 8,3 млн руб., а также учесть санкции по п. 3 cт. 122 НК РФ в виде штрафа в размере 11,5 млн руб. В ходе судебного заседания 24 марта представители сторон в прениях подтвердили свои позиции. В арбитраже отметили, что при вынесении решения об отказе в иске, суд учел, в том числе, «результаты проведенной в ходе рассмотрения дела экспертизы. Это решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

АО ЛКФ «Рошен» из-за остановки производства несколько лет назад, продолжает демонстрировать отрицательные финансовые результаты. Так, по итогам 2020 года фабрика отчиталась о 135,3 млн руб. убытков при 568,9 млн руб. годом ранее. Это следует из опубликованной бухгалтерской отчетности компании. Стоимость чистых активов компании за год снизилась с 3,82 до 3,68 млрд руб.

Подробнее о состоянии липецких активов украинской корпорации, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Андрей Цветков