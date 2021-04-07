Генпрокуратура направила в суд дело Арашуковых

Генпрокуратура направила в Верховный суд России уголовное дело в отношении бывшего члена Совета федерации от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, его отца Рауля, бывшего советника гендиректора «Газпром межрегионгаз» и других фигурантов.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений. Всего к уголовной ответственности привлечено 20 человек»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram. Уголовное дело направили в Верховный суд, чтобы решить вопрос об изменении территориальной подсудности, добавили в Генпрокуратуре.

Рауль и Рауф Арашуковы, а также восемь бывших руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняются в хищении природного газа на 3,8 млрд руб., растрате 747 млн руб. под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам. Арашуковых также обвиняют в организации убийств в Черкесске в 2010 году представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова.

Кроме того, обвинения в превышении должностных полномочий и участии в преступном сообществе предъявлены бывшему и. о. руководителя управления СКР по Карачаево-Черкесии Казбеку Булатову, следователю Андрею Филиппову и начальнику регионального центра по противодействию экстремизму МВД Тимуру Бетуганову.

О деле — в материале “Ъ” «Экс-сенатору предложили читать побыстрее».