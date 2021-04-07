Цена здоровья: жители Воронежа покупают лекарства несколько раз в месяц

Средняя российская семья тратит на покупку лекарств 19,5 тыс. рублей в год, выяснила дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование». При этом 54% воронежцев покупают фармпрепараты несколько раз в месяц. Жители других регионов ходят в аптеку реже.



Похвастаться тем, что покупают лекарства реже, чем один раз в год, могут только 7% россиян в среднем, выяснила «Сбербанк страхование» в ходе опроса жителей 75 городов с населением более 250 тыс. человек. 51% респондентов в целом по стране приобретает фармпрепараты несколько раз в месяц, причём 65% из них женщины. Четверть опрошенных (24%) ходят в аптеку один раз в несколько месяцев, ещё 18% — несколько раз в год.

С возрастом потребность в лекарствах ожидаемо возрастает. Среди людей старше 60 лет тех, кто покупает лекарства несколько раз в месяц, 78%, тогда как в возрастной группе 18-30 лет их только 33%. Частота приобретения фармпрепаратов ощутимо растёт после 50 лет: если в группе 30-40-летних таблетки несколько раз в месяц требуются 43% респондентов, то в группе 50-60-летних — уже 59%.

В среднем по стране ежегодные расходы российской семьи на лекарства составляют 19,5 тыс. рублей в год — это около 1,8% дохода домохозяйства. По оценкам респондентов, их расходы на лекарства по сравнению с началом прошлого года увеличились на 36%. Рост обусловлен в первую очередь тем, что из-за пандемии и связанного с ней повышенного внимания к здоровью препаратов в последнее время стали покупать больше.

«Подавляющему большинству россиян (более 95% по данным нашего исследования) хватает средств на покупку жизненно важных лекарств. Однако при заболевании для эффективного лечения врач обычно прописывает не один препарат, а целый комплекс, и это увеличивает расходы. Ситуации, когда какое-либо лекарство оказывается слишком дорогим, могут случиться у людей с любым доходом. Существенно сократить расходы поможет новый продукт «Сбербанк страхования» — «Фарм страхование», который позволяет компенсировать часть затрат и получить до 50 тыс. рублей возмещения на покупку назначенных врачом препаратов. С момента запуска продукта половина выплат пришлась на компенсацию затрат на лекарства для лечения болезней органов дыхания», — Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка

В Воронеже людей, которые покупают лекарства реже одного раза в год, немного — 7%. Горожан, которые ходят в аптеку несколько раз в месяц, в Воронеже 54%, что больше, чем в среднем по стране.

Почти четверть воронежцев (22%) приобретают фармпрепараты раз в несколько месяцев, а 18% — несколько раз в год. Уменьшить их расходы на лечение поможет страхования программа «Фарм страхование», которая позволяет компенсировать от 15% до 90% от стоимости лекарства (но не более 50 тыс. рублей)», — Мария Дегтярь, директор Управления продаж продуктов благосостояния Центрально-Черноземного банка Сбербанка

Получив медицинский документ, подтверждающий факт назначения лекарственного средства врачом, клиент «Сбербанк страхования» может приобрести препараты в любой удобной для него аптеке, отправить через приложение СберОсмотр фотографии документов и чеков и получить компенсацию от страховщика. Оформить полис можно в СберБанк Онлайн или на сайте страховой компании.

Опрос был проведен в феврале-марте 2021 года в 75 российских городах с населением более 250 тыс. человек. В каждом городе опрошено не менее 200 человек по репрезентативной выборке.

ПАО Сбербанк

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