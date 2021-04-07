На Кубани планируют увеличить количество прививок от коронавируса до 28 тысяч в сутки

В Краснодарском крае количество стационарных и мобильных пунктов вакцинации против коронавируса увеличено до 239. Об этом сообщила на своей странице в Instagram вице-губернатор Анна Минькова.

С 7 апреля 2021 на Кубани планируют прививать 28 тыс. жителей ежедневно вместо 5 тыс., как было до этого (план увеличится более чем в 5,5 раз).

«Вице-премьер РФ Татьяна Голикова вызвала на связь десять регионов, в том числе и Краснодарский край. Задача для всех одна - наращивать темпы вакцинации», - написала госпожа Минькова.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в настоящий момент 224,6 тыс. человек на Кубани сделали прививку от коронавируса двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Информация размещена на сайте регионального опершатаба по борьбе с COVID-19. По данным Краснодарстата, население Кубани составляет 5,6 млн человек. Соответственно прививку получили около 4% жителей.

Наталья Решетняк