На Ямале приняли закон о сохранении надбавок пенсионерам при переезде в другие регионы

Депутаты законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) проголосовали за сохранение ежемесячной региональной доплаты пенсионерам и инвалидам, которые переехали жить в другие регионы России, сообщили в пресс-службе региона.

Ежемесячное пособие в размере 2 тыс. руб. будет сохранено при переезде после 1 января 2021 года на постоянное место жительства за пределы Ямала в другие регионы России для:

неработающих пенсионеров (женщин в возрасте от 50 лет, мужчин от 55 лет), имеющих стаж работы на территории ЯНАО не менее 15 лет, являющихся получателями ежемесячного пособия;

неработающих граждан (женщин от 50 лет, мужчины от 55 лет и старше), имеющих стаж работы в ЯНАО не менее 15 лет, являющихся получателями ежемесячного пособия;

неработающих инвалидов, имеющих стаж работы в ЯНАО не менее 10 лет, являющихся получателями ежемесячного пособия.

Для начисления выплаты в полном размере необходимо подать заявление в течение шести месяцев с момента выезда из ЯНАО — в этом случае средства начислят за все время пребывания за пределами региона. Также будут восстановлены выплаты, прекращенные до принятия закона в связи с выездом на постоянное место жительства за пределы Ямала после 1 января.

При переезде граждан в Тюменскую область ежемесячное пособие будет по-прежнему предоставляться в рамках мероприятий программы «Сотрудничество».

Заявление о сохранении пособия можно будет подать на официальном сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО в разделе «Госуслуги, предоставляемые в электронной форме», либо по почте в органы соцзащиты населения.

Напомним, в данный момент пособие получают около 70 тыс. пенсионеров Ямала.

Ирина Пичурина