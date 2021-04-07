Минфин и ЦБ обсудили возможность ослабления требований к инвестициям НПФ в проекты с ФНБ

Глава Минфина России Антон Силуанов предложил главе Банка России Эльвире Набиуллиной обдумать возможность ослабления регуляторных ограничений для негосударственных пенсионных фондов (НПФ) и страховых компаний. Речь идет о том, чтобы предоставить им возможность участвовать в инфраструктурных проектах с инвестициями Фонда национального благосостояния (ФНБ). Председатель ЦБ в ответ заметила, что участие государства не является гарантией возврата средств. Деньги пенсионеров должны быть защищены, поэтому необходимо будет отдельно рассматривать каждый проект, добавила госпожа Набиуллина.

«У меня сейчас идея возникла: может быть, Эльвира Сахипзадовна, нам подумать вот над чем. Мы сейчас будем активно заниматься инфраструктурой, есть ресурсы ФНБ, сейчас вот субъекты РФ подключаем, будем стимулировать их тоже инвестиционными кредитами. Может быть, подумать, как ослабить регуляторику для таких инвесторов, как пенсионные фонды, страховые компании, чтобы можно было вкладывать вместе с государством. ФНБ вкладывает, предположим, средства в инфраструктурный проект, предположим, в ВСМ Москва—Санкт-Петербург, и такое более льготное регулирование для других инвесторов»,— сказал Антон Силуанов на пленарной сессии Биржевого форума (цитата по «Интерфаксу»).

Эльвира Набиуллина возразила, что инвестиции государства в проект не могут гарантировать возвратность и доходность, а деньги пенсионеров в НПФ необходимо защищать. «Каждый проект нужно смотреть… Автоматически негосударственные пенсионные фонды, я не думаю, что должны соинвестировать в проекты, в которые идет ФНБ»,— заявила она. Господин Силуанов согласился.

«Давайте обсудим. Если будут прозрачные критерии, формы инвестирования понятные, в том числе для вот таких инвесторов»,— добавила глава ЦБ.

Сейчас средства НПФ можно инвестировать в государственные ценные бумаги, облигации российских эмитентов, ипотечные ценные бумаги, депозиты в валюте и рублях, акции российских эмитентов, ценные бумаги международных финансовых организаций, допущенных к размещению или публичному обращению в России.

Ранее “Ъ” подсчитал, что только два НПФ («Сургутнефтегаз» и «Гефест») с 2015 года разнесли по счетам клиентов большую доходность, чем ВЭБ.РФ по счетам «молчунов». При этом ни один НПФ не смог превысить показатель портфеля госбумаг, которым также управляет ВЭБ.

Подробности — в материале “Ъ” «НПФ инвестируют в акционеров».