Белгородская структура «Спецтрансстроя» ТЮС-СМП-608 обанкротилась

Арбитражный суд Белгородской области признал банкротом ООО «Трансюжстрой-СМП-608», следует из судебной документации. Поводом стали требования московского ООО «Профессиональное управление активами» в размере 808,7 тыс. руб. Конкурсным управляющим утверждена Анастасия Дежнева, конкурсное производство открыто на шесть месяцев В судебной документации также отмечается, что компания находится в стадии ликвидации.

ТЮС-СМП-608 стало первой обанкроченной белгородской структурой бывшего крупного подрядчика РЖД «Спецтрансстрой». В феврале под наблюдение попало ООО «ТЮС-МК-105», а в отношении головной структуры обеих компаний, также белгородского ООО УК «ТЮС», дело о признании несостоятельным рассматривается. Владеющий «Трансюжстроем» московским «Спецтрансстрой» был признан банкротом в феврале.

Подробнее о проблемах компании читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Железнодорожники приехали в арбитраж».

Александр Прытков