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Руководителя детской тургруппы, попавшей под лавину в Хибинах, освободили из-под стражи

Мурманский областной суд изменил меру пресечения руководителю детской туристической группы из Петербурга, которая попала под лавину в Хибинах во время похода.

Суд сменил меру пресечения Сергею Смирнову с ареста на запрет определенных действий.

Напомним, что тургруппа состояла из 16 человек, из них 13 — несовершеннолетних. Двигаясь по необорудованному маршруту, участники похода попали под лавину. 22 марта в результате ЧП погибла девочка 12 лет. По данным СК, смерть девочки наступила за 8-10 часов до прибытия врачей. Группа была сформирована «СКИФ», действующей на базе туристско-спортивного отдела ГБУ ДО «Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга». По данным следствия, туристы отклонились от согласованного маршрута.

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