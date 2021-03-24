В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту халатности при организации прохода в Хибины

ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность) при организации похода петербургских подростков в Хибинскую тундру в Оленегорском районе Мурманской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, туристическая группа насчитывала 16 человек, из них 13 — несовершеннолетних. Двигаясь по необорудованному маршруту, участники похода попали под лавину. В результате ЧП погибла девочка 12 лет..

Следствием установлено, что указанная туристическая группа была сформирована «СКИФ», действующей на базе туристско-спортивного отдела ГБУ ДО «Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга». Гибель подростка стала следствием «неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами, также из числа сотрудников «ДДТ», своих должностных обязанностей».