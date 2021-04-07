Еще один дом в Барнауле эвакуировали после обрушения кирпичной кладки

В одном из домов в Барнауле обрушилась кирпичная кладка наружной стены. Жильцов эвакуировали, сообщает пресс-служба администрации города. Пострадавших нет.

Обрушение произошло в доме № 54 по ул. Советской армии в среду в 13:20 по местному времени. В здании проживали 64 человека. После происшествия для жильцов был подготовлен пункт временного размещения на базе Детско-юношеской спортивной школы №6.

На место аварии выехали сотрудники регионального ГУ МЧС России, управления ГОЧС Барнаула, администраций города и района, полиция и скорая медицинская помощь.

Специалисты ООО «Земстройпроект» 3 апреля провели обследование здания, жителям вручили уведомления о возможности их переселения в маневренный фонд, сообщает администрация Барнаула.

Накануне 55 человек эвакуировали из еще одного барнаульского дома из-за угрозы обрушения фасадной балки. Восемь жильцов в данный момент временно находятся в пункте временного размещения. Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Ранее "Ъ-Сибирь" сообщал, что 6 апреля обрушилась часть жилого дома в Канске (Красноярский край). Следователи краевого управления СКР возбудили дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

В Междуреченске (Кузбасс) 2 апреля обрушилась пристройка к школе №2. В здании, где находились мастерские и спортзал, отслоилась кирпичная кладка и образовалась трещина в стене.

Даниил Тарабукин