Власти Междуреченска проводят служебную проверку после обрушение части школы

В Кузбассе власти Междуреченска проводят служебную проверку после обрушения корпуса в одной из школ, сообщил мэр города Владимир Чернов в своем Instagram-аккаунте.

По словам главы города, 1 апреля около 11:00 по местному времени поступила информация, о том что началось разрушение штукатурки на первом этаже пристройки. На место выехали специалисты управления капстроительства.

Через два часа власти города провели совещание и решили ограничить доступ детей в пристройку, которую признали аварийной.

При этом господин Чернов подтвердил, что после запрета «помещение продолжали использовать»: «Мы не собираемся оправдываться. Я не готов принимать никакие оправдания тех людей, которые не выполнили ни мои поручения, ни поручения штаба который заседал»,— написал градоначальник.

Обрушение пристройки в междуреченской школе №2 произошло вечером 2 апреля. В здании, где находились мастерские и спортзал, отслоилась кирпичная кладка и образовалась трещина в стене. Следственный комитет РФ по Кузбассу возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). В рамках расследования назначена судебная строительная экспертиза, которая установит причины инцидента, уровень износа конструкции, кем и в какое время проводились ремонтные работы.

Даниил Тарабукин