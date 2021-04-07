Ак Барс Банк запустил систему авторизации на рабочих местах Face2Security

В рамках биометрической экосистемы Face2 Ак Барс Банк разработал продукт Face2Security. Он позволяет контролировать, что за рабочим компьютером находится именно тот человек, под учетной записью которого был осуществлён вход.

Разработка поможет максимально защитить данные сотрудников и клиентов компании, поскольку благодаря ей невозможно будет сообщить пароль другому человеку или украсть его, чтобы совершить противоправные действия. Система может использоваться в качестве дополнительной идентификации сотрудников на рабочих местах при удаленном доступе.

Face2Security позволяет отследить и предотвратить несанкционированный доступ к рабочим местам, а также исключить вероятность подглядывания или подбора пароля. Кроме того, ее можно использовать для подписания документов и подтверждения важных операций при помощи биометрических данных.

Пилотирование данной системы в банке началось в марте. По итогам пилотного проекта банк готовится масштабировать это решение и предложить его своим клиентам и партнерам.

Напомним, Ак Барс Банк развивает собственную экосистему биометрических решений Face2. Помимо системы авторизации на рабочих местах Face2Security она включает платежную систему Face2Pay, систему контроля доступа на основе распознавания лица Face2Pass, а также программу лояльности по лицу Face2Loyalty.

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