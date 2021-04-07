В Свердловской области выявили 127 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 127 человек, семь пациентов скончались, сообщил источник “Ъ-Урал”. С начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 83 547 человек. Из них более 76,7 тыс. человек выздоровели, еще 2 791 пациент скончался.

Накануне в Свердловской области выявили первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Заболевшая вернулась в Екатеринбург из Турции в конце марта. Сейчас женщина госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения ГКБ №40. В регионе также идет массовая вакцинация от коронавируса. Всего с начала прививочной кампании первый компонент вакцины поставили более 233 тыс. свердловчан, более 168,7 тыс. человек завершили вакцинацию.

Михаил Мананников