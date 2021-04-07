Замминистра транспорта Новосибирской области не отпустили из СИЗО

Новосибирский областной суд сегодня признал законным арест заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства региона Сергея Ставицкого, обвиняемого во взятках (ст. 290 УК РФ). Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в суде. Таким образом, оставлена без удовлетворения апелляционная жалоба защиты, которая настаивала на освобождении чиновника из СИЗО и избрании ему более мягкой меры пресечения.

Как писал “Ъ-Сибирь”, замминистра регионального правительства сотрудники ФСБ задержали 19 марта. У него дома и на рабочем месте прошли обыски, в ходе которых была изъята крупная сумма наличных. Согласно материалам дела, расследованием которого занимается Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СКР, замминистра требовал от главы подведомственного ему территориального управления автодорог (ТУАД) регулярно передавать ему взятки за выделение дополнительного бюджетного финансирования по заключенным контрактам, а также начисление бонусов к зарплате.

С октября 2019 года по декабрь 2020 года, подсчитали силовики, замминистра получил более 1,5 млн руб. Глава ТУАД Михаил Чуманов с декабря 2020 года содержится в СИЗО, и также обвиняется в получении взяток.

Октябрьский райсуд Новосибирска 20 марта санкционировал арест замминистра, отправив его в СИЗО на один месяц и 28 суток (по 16 мая).

Илья Николаев