Резидент ТОСЭР «Губкин» может наладить выпуск электрической продукции за 73 млн рублей

По данным Kartoteka.ru, ООО «Висепа» зарегистрировано в Губкине в январе 2021 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляющим директором является Евгений Коропов. Совладельцы — Виктория Ушатова (46,4%), Сергей Нагорный (45,6%) и Павел Гельмер (8%). Господин Гельмер также управляет и владеет белгородских ООО «Имакстрейд» и является директором ООО «Тезура», которые занимаются оптовой торговлей бытовыми электротоварами.