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Фото: Александр Любарский / Коммерсантъ

Резидент ТОСЭР «Губкин» может наладить выпуск электрической продукции за 73 млн рублей

ООО «Висепа» получило статус резидента территории опережающего экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» с проектом производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Об этом сообщила пресс-служба администрации Губкина

Компания стала 34-м резидентом ТОСЭР. «Висепа» планирует вложить в проект 72,9 млн руб. Производственная мощность составит «более» 300 тыс. штук в год.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Висепа» зарегистрировано в Губкине в январе 2021 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Управляющим директором является Евгений Коропов. Совладельцы — Виктория Ушатова (46,4%), Сергей Нагорный (45,6%) и Павел Гельмер (8%). Господин Гельмер также управляет и владеет белгородских ООО «Имакстрейд» и является директором ООО «Тезура», которые занимаются оптовой торговлей бытовыми электротоварами.

Александр Прытков


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