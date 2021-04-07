Родительский контроль войдет в систему

Приложения родительского контроля могут начать предустанавливать на все гаджеты. С таким предложением выступил замглавы Минцифры Олег Качанов. По его словам, благодаря предустановке, родители смогут выбрать, давать ли своим детям полную свободу в сети или ограниченную. Но что это может быть за приложение, замминистра не уточнил. По правилам с 1 апреля ритейлеры должны продавать устройства только с предустановленным российским софтом. Что это может быть за сервис? И как на эту идею смотрят сами родители? Разбирался Владислав Викторов.

Как отметил замглавы Минцифры Олег Качанов родительский контроль — вещь спорная, но, как считают в ведомстве, необходимая. Поэтому у россиян должна быть возможность самим решить, устанавливать ли сервис для слежки за ребенком или нет. И если он будет уже предустановлен, то сделать выбор будет проще. Обычно подобные программы позволяют ограничить доступ к нежелательным сайтам, определенному контенту, или же отслеживать местоположение ребенка.

Но, например многодетный отец и президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган обошелся и без этого: «Я отношусь к разряду тех пап, которые предпочитают баловать детей. На то, чтобы их гнобить, есть мамы. Женщины, они же коварные и проницательные.

Понимаете, какая штука: контролируй их, не контролируй, это все равно дохлый номер. Ребенок — такое существо, если начинаешь его зажимать, он все равно не верит. Они другие, их сказкой не накормишь, они за правду.

Поэтому единственный вариант, либо уделять им время и разговаривать по-человечески, либо нет».

Впрочем, можно предположить, что некоторые родители даже и не знают, что есть сервисы, которые позволяют отслеживать активность ребенка в сети. И возможно для них предустановка станет поводом лучше с ними ознакомиться и все-таки начать использовать. Однако вопрос контроля за детьми — вещь деликатная и навязывать его не стоит, отмечает отец 23 детей, владелец «Московского кредитного банка» Роман Авдеев.

Сам он, впрочем, ограничивает доступ к некоторой информации, но не с помощью приложений: «Я, вообще, к контролю отношусь плохо. Но наша задача научить и сберечь детей, пока они не выросли. Я контролирую, например, Wi-Fi, чтобы он не лез смотреть порнографию. С этим, по-моему, все согласны. Дальше есть вещи, которые нужно или не нужно смотреть. Это решают сами родители.

Ограничения никому не нравятся. Но мы доносим свою позицию до детей.

Они не всегда согласны, но это все равно обсуждение, и здесь никаких конфликтов у нас нет».

При этом в Минцифры не назвали приложение, которое возможно начнут предустанавливать на гаджеты. Очевидно лишь, что это должен быть российский сервис. Но осенью в рейтинг Роскачества попало 11 наиболее удобных программ и среди них только одна российская разработка «Лаборатории Касперского». В других рейтингах упоминаете еще сервис Kids 360, но он заточен только под Android. При этом по нынешним правилам на некоторые смартфоны и так предустанавливается антивирус «Касперский», так что можно предположить, что в список добавят еще один продукт компании, отмечает IT-эксперт Сергей Вильянов.

Но сама по себе эта идея странная, считает он: «Абсолютно все подобные приложения платные. У них может быть какая-то бесплатная функциональность, но пользоваться ими невозможно. Единственный условно бесплатный вариант тот, что встроен в операционную систему Apple. Тут возникает каверзный вопрос: вы собираетесь отнять деньги у разработчиков и заставить их бесплатно это предоставлять или совать людям условно бесплатные приложения, которые только раздражают и абсолютно не помогают в этом самом родительском контроле?».

В «Лаборатории Касперского» идею Минцифры пока не комментировали. Как бы то ни было, но в отзывах о некоторых подобных приложениях сами родители пишут, что их дети без труда обходят выставленные ограничения. И как показал опрос в Telegram-канале “Ъ FM” к вечеру 6 апреля, почти половина слушателей считают эти сервисы бесполезными.