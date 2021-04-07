Родительский контроль войдет в систему

Приложения родительского контроля могут начать предустанавливать на все гаджеты. С таким предложением выступил замглавы Минцифры Олег Качанов. По его словам, благодаря предустановке, родители смогут выбрать, давать ли своим детям полную свободу в сети или ограниченную. Но что это может быть за приложение, замминистра не уточнил. По правилам с 1 апреля ритейлеры должны продавать устройства только с предустановленным российским софтом. Что это может быть за сервис? И как на эту идею смотрят сами родители? Разбирался Владислав Викторов.
Как отметил замглавы Минцифры Олег Качанов родительский контроль — вещь спорная, но, как считают в ведомстве, необходимая. Поэтому у россиян должна быть возможность самим решить, устанавливать ли сервис для слежки за ребенком или нет. И если он будет уже предустановлен, то сделать выбор будет проще. Обычно подобные программы позволяют ограничить доступ к нежелательным сайтам, определенному контенту, или же отслеживать местоположение ребенка.
Но, например многодетный отец и президент инвестиционной группы «Московские партнеры» Евгений Коган обошелся и без этого: «Я отношусь к разряду тех пап, которые предпочитают баловать детей. На то, чтобы их гнобить, есть мамы. Женщины, они же коварные и проницательные.
Понимаете, какая штука: контролируй их, не контролируй, это все равно дохлый номер. Ребенок — такое существо, если начинаешь его зажимать, он все равно не верит. Они другие, их сказкой не накормишь, они за правду.
Поэтому единственный вариант, либо уделять им время и разговаривать по-человечески, либо нет».
Впрочем, можно предположить, что некоторые родители даже и не знают, что есть сервисы, которые позволяют отслеживать активность ребенка в сети. И возможно для них предустановка станет поводом лучше с ними ознакомиться и все-таки начать использовать. Однако вопрос контроля за детьми — вещь деликатная и навязывать его не стоит, отмечает отец 23 детей, владелец «Московского кредитного банка» Роман Авдеев.
Сам он, впрочем, ограничивает доступ к некоторой информации, но не с помощью приложений: «Я, вообще, к контролю отношусь плохо. Но наша задача научить и сберечь детей, пока они не выросли. Я контролирую, например, Wi-Fi, чтобы он не лез смотреть порнографию. С этим, по-моему, все согласны. Дальше есть вещи, которые нужно или не нужно смотреть. Это решают сами родители.
Они не всегда согласны, но это все равно обсуждение, и здесь никаких конфликтов у нас нет».
При этом в Минцифры не назвали приложение, которое возможно начнут предустанавливать на гаджеты. Очевидно лишь, что это должен быть российский сервис. Но осенью в рейтинг Роскачества попало 11 наиболее удобных программ и среди них только одна российская разработка «Лаборатории Касперского». В других рейтингах упоминаете еще сервис Kids 360, но он заточен только под Android. При этом по нынешним правилам на некоторые смартфоны и так предустанавливается антивирус «Касперский», так что можно предположить, что в список добавят еще один продукт компании, отмечает IT-эксперт Сергей Вильянов.
Но сама по себе эта идея странная, считает он: «Абсолютно все подобные приложения платные. У них может быть какая-то бесплатная функциональность, но пользоваться ими невозможно. Единственный условно бесплатный вариант тот, что встроен в операционную систему Apple. Тут возникает каверзный вопрос: вы собираетесь отнять деньги у разработчиков и заставить их бесплатно это предоставлять или совать людям условно бесплатные приложения, которые только раздражают и абсолютно не помогают в этом самом родительском контроле?».
В «Лаборатории Касперского» идею Минцифры пока не комментировали. Как бы то ни было, но в отзывах о некоторых подобных приложениях сами родители пишут, что их дети без труда обходят выставленные ограничения. И как показал опрос в Telegram-канале “Ъ FM” к вечеру 6 апреля, почти половина слушателей считают эти сервисы бесполезными.