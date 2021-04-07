Переезд правительства Ленобласти в Гатчину завершится к 2024 году

Переезд правительства Ленинградской области в Гатчину будет поэтапным. Он займет не менее трех лет и завершится к 2024 году. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко.

По его словам, первыми в новые кабинеты с Суворовского проекта переедут специалисты организационного отдела администрации губернатора, комитет по культуре и туризму, комитет по сохранению культнаследия, комитет по делам молодежи, комитет по спорту. Последними — комитет госстройнадзора, комитет градостроительной политики и другие.

Господин Дрозденко добавил, что вопросы транспортной доступности решаются. Есть договоренность с РЖД о запуске в Гатчину скоростного электропоезда, прорабатываются варианты организации прямого железнодорожного сообщения городов региона с Гатчиной и возможность стыковки маршрутов. Для полного переезда администрации необходимо 100 тыс. кв. м офисных площадей. Тратить на переезд средства из бюджета не планируется. «У нас есть площади в центре Петербурга, которые будут привлекательны для бизнеса»,– добавил глава Ленинградской области.

Напомним, что Гатчина официально стала столицей Ленинградской области. Соответствующий закон был подписан 5 апреля.