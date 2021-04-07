В Самаре расследуют падение кровли с крыши дома на мужчину

Начата доследственная проверка по факту падения кровли крыши дома на жителя Самары. Происшествие случилось во вторник. Об этом сообщает региональное СУ СК.

«Примерно в 16:00 (MSK+1) на мужчину, проходящего мимо многоквартирного дома, расположенного по ул. Воронежской в Промышленном районе Самары, с крыши дома упало кровельное покрытие»,– говорится в сообщении.

Мужчина получил травмы и был госпитализирован. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

В конце марта в Самаре одна женщина погибла и одна пострадала от падения снега с крыши дома. Происшествие случилось около 21:30 (MSK+1) на ул. Металлистов в Кировском районе города. Было возбуждено уголовное дело о п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Георгий Портнов