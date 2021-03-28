В Самаре одна женщина погибла и одна пострадала от падения снега с крыши дома

Возбуждено уголовное дело после происшествия с упавшим снегом с крыши дома с одной погибшей и одной пострадавшей женщиной в Самаре. Происшествие случилось в минувшее воскресенье около 21:30 (MSK+1) на ул. Металлистов в Кировском районе города. Об этом сообщает региональное СУ СК.

«С крыши дома по ул. Металлистов на двух женщин упала снежная наледь. От полученных повреждений одна из женщин скончалась на месте происшествия. Вторая потерпевшая доставлена в больницу»,– говорится в сообщении.

Преступление, о котором идет речь в уголовном деле, квалифицировано по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте случившегося работает следственная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Георгий Портнов