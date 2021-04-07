На Кубани количество индивидуальных инвестсчетов в марте 2021 года выросло на 5,2%

По данным на 1 апреля 2021 года жители Краснодарского края открыли 112 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов. За месяц их количество увеличилось на 5,5 тыс. ИИС (+5,2%), следует из данных Московской биржи.

По этому показателю Кубань по-прежнему занимает шестое место в России. Лидерами по количеству индивидуальных инвестсчетов остаются Москва (416,7 тыс.), Московская область (230,2 тыс.) и Санкт-Петербург (177,6 тыс.).

В общей сложности, количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, за март 2021 года увеличилось на 754,5 тыс. человек и превысило 11 млн. Аналитики отмечают, что в марте 2021 года активность частных инвесторов на бирже была максимальной: сделки совершали более 1,8 млн человек по сравнению с 606,7 тыс. человек в марте прошлого года. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 39%, облигациями – 15%, на срочном рынке – 44%, на спот-рынке валюты – 13%.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в феврале 2021 года в Краснодарском крае открыли 106,5 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов. Это на 4,6% больше, чем месяцем ранее.

Алексей Белянин