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09:53
Евро поднялся выше 92 рублей впервые с 1 февраля
10:01
В Самаре расследуют падение кровли с крыши дома на мужчину
09:08
Комиссия проконтролирует качество горячей воды в Тольятти
06/04
В Самаре отказались защищать элеватор от сноса
06/04
Оренбуржье попало в топ по уровню развития государственного-частного партнерства
06/04
В Самарской области завхоза больницы будут судить за гибель пациентки в шахте лифта
06/04
В Самаре часть менеджеров АктивКапитал банка обязали расплатиться по долгам
06/04
Число зараженных COVID-19 в Самарской области приближается к 57 тыс. человек
06/04
В Самаре директора центра «Поиск» уволили из-за утраты доверия
06/04
В Самаре Московское шоссе частично перекроют в мае-июне 2021 года
06/04
В Самаре три района останутся без горячей воды
06/04
Под Самарой ликвидирован крупный пожар в промзоне
05/04
Пожар в двух ангарах в промышленной зоне локализован
05/04
В Самарской области ликвидируют возгорание ангара в промышленной зоне
05/04
Ульяновская область будет развивать совместно с Узбекистаном пищепром и поставлять каменные мойки
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«Сказочный» доход переработки пластика
Раздельный сбор мусора остается уделом энтузиастов
Подробно
15
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
«Рахиба» больше нет
Кафе у памятника погибшим автомобилистам в Самаре начали сносить
Ъ-Волга-Online
от
07.04.2021, 09:27
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«Рахиба» больше нет
Кафе у памятника погибшим автомобилистам в Самаре начали сносить
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Самарская команда выиграла у соперника 1:0
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Жители Самары жалуются на ужасную работу ООО «СамараАвтоГаз»
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«Металлург» заменил «Самара Арену»
Футбольные матчи «Крыльев Советов» временно проводятся на старом стадионе «Металлург»
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Масленица с размахом
Самара проводила зиму на массовых гуляниях
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Горящая «Скала»
В центре Самары горел торговый центр
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Праздник ледяного ветра
В Тольятти прошел шестнадцатый марафон «Жигулевское море» по сноукайтингу
Фотогалерея
Самарская акция в поддержку Навального
В городе прошел самый масштабный митинг с 2010 года
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Крещенское ободрение
В Самаре в двадцатиградусный мороз были организованы Крещенские купания
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Главная елка Самары
Новогодняя красавица на площади Куйбышева
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Январский снегопад в Самаре
В минувшие выходные в городе выпало рекордное количество осадков
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Проектное финансирование набирает обороты
В Самарской области открыто уже более 5900 эскроу-счетов
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Нацпроект «Экология» помогает оздоравливать регион
В Самарской области реализуются шесть из одиннадцати федеральных составляющих национального проекта
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«Т Плюс» увеличил масштабы ремонтной кампании
Обновятся как магистральные, так и муниципальные внутриквартальные сети
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Рынок IPO:
как инвестировать и перспективы — 2021
На Сызранском НПЗ началась
вакцинация сотрудников от COVID-19
Стремиться к «Экоравновесию»
В Самарской области отметили активных участников экологического движения
Куйбышевский НПЗ продолжает прививочную кампанию
для своих сотрудников от новой коронавирусной инфекции
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Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
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