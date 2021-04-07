Александр Бречалов прокомментировал преобразование районов Удмуртии в округа

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал преобразование районов республики в муниципальные округа. Ранее соответствующие законы одобрили на сессии госсовета региона.

«Решения принимались только через обсуждение с жителями, если они положительно голосовали за эту инициативу. Сейчас в сельских поселениях работают около 3,7 тыс. депутатов, во всех 25 округах их будет 639 человек. Экономия составит 89 млн руб. ежегодно. Также, на наш взгляд, это улучшит качество управления»,— подчеркнул господин Бречалов на пресс-конференции.

Отметим, что все районы Удмуртии официально становятся муниципальными округами. Полномочия представительных органов и местных администраций поселений с сентября перейдут на уровень районов. Власти считают, что отказ от муниципальных образований на уровне поселений позволит сократить затраты на аппарат и повысить управляемость территорий. Эксперты отмечают, что у поселений фактически не было никогда финансовых ресурсов для решения местных проблем.

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