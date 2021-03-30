Поселения приятной окружности

Все районы Удмуртии официально становятся муниципальными округами. Полномочия представительных органов и местных администраций поселений с сентября перейдут на уровень районов. Сегодня на сессии госсовета республики были одобрены законы о преобразовании 15 районов, на предыдущем заседании аналогичные решения были приняты по 10 районам. Власти считают, что отказ от муниципальных образований на уровне поселений позволит сократить затраты на аппарат и повысить управляемость территорий. Эксперты отмечают, что у поселений фактически не было никогда финансовых ресурсов для решения местных проблем.



На сессии 30 марта депутаты госсовета Удмуртии одобрили законопроекты об объединении муниципальных образований уровня сельских поселений на территории 15 районов и преобразовании этих районов в муниципальные округа. На предыдущем заседании 2 марта аналогичное решение было принято по 10 районам республики. Таким образом, в регионе ликвидируется уровень сельских поселений с представительными органами и местными администрациями. Теперь этими вопросами будут заниматься районные администрации и советы депутатов. Выступавшие на сессии главы районов отметили, что новая система позволит централизовать управленческий аппарат, оптимизировать расходы муниципального бюджета, а также создать единую документационную базу.

«В настоящее время на территории нашего района существует 18 муниципальных образований. Переход на одноуровневое управление позволит устранить дублирование функций в районе и в поселениях, уменьшить количество издаваемых нормативно-правовых актов, решит кадровые вопросы»,— рассказал глава Балезинского района Юрий Новойдарский.

Главы районов отмечали, что найти необходимое количество квалифицированных работников в каждом поселении бывает сложно, как и жителей, желающих стать депутатами. Сэкономленные бюджетные средства будут направлены на нужды муниципального образования. «В результате принятых изменений количество депутатов сельских поселений сократиться более чем на 2900 человек, но это не говорит о том, что территории не будут никем не представлены в муниципальном округе. От каждого поселения будет свой представитель в совете депутатов муниципального образования. Систему его формирования и количество депутатов каждый округ определил сам. Депутаты поселений и депутаты районных советов продолжат свою работы до сентября. В сентябре в единый день голосования пройдут выборы, и жители муниципальных округов изберут депутатов новых представительных органов»,— пояснил председатель госсовета Владимир Невоструев.

Процесс преобразования районов в муниципальные округа был запущен в Удмуртии в 2019 году. Тогда в поселениях проводились общественные слушания, по итогам которых решения о преобразовании принимали советы депутатов поселений, а затем районные советы. Планировалось также объединить Можгу и Можгинский район в городской округ, однако местные депутаты эту инициативу не поддержали.

Первый секретарь рескома КПРФ, депутат госсовета Удмуртии Владимир Бодров на сессии раскритиковал решение о преобразовании районов. По его мнению, на уровне поселений актив должен приобретать опыт, чтобы подниматься на районный уровень. Ликвидация советов депутатов поселений приведет к тому, что граждане меньше будут проявлять инициативу и участвовать в решении местных вопросов. «Убирая этот нижний уровень, мы лишаем районы этой кадровой подпитки и только стимулируем, чтобы квалифицированные работники не оставались в поселениях, а уезжали в райцентры. Систему управления отделяют от народа, на местах останутся нерешаемые годами проблемы. Да, говорят, что в поселениях останутся представители районной администрации, но он назначенец, а не избранный народом»,— говорит депутат.

И.о. директора ижевского филиала РАНХиГС, кандидат исторических наук Максим Тенсин считает, что сама идея создания муниципальных образований на уровне поселений, которая была реализована посредством реформы в 2003 году, была мертворожденной.

«Поселения, получив полномочия, не получили ресурсов для из выполнения. Без необходимых финансов существование этого уровня было бессмысленным, поэтому нынешнее решение по преобразованию логично. Это обусловлено экономикой, потому что много финансов шло на аппарат, на обеспечение работы представительных органов. Я не исключаю, что в дальнейшем может быть предпринята попытка объединения районов опять же из-за желания сократить расходы»,— отмечает эксперт.

По его мнению, на управляемость территорий эти изменения никак не повлияют, для населения мало что изменится. Возможно, возникнут неудобства при получении каких-то справок, и больше вопросов нужно будет решать в райцентре, куда не всегда просто добраться из-за сокращения количества автобусных маршрутов в последние годы. Кроме того, он считает, что упразднение муниципальных образований на уровне поселений сократит возможности по использованию административного ресурса на выборах, так как чиновников и депутатов на местах уже не будет.

Михаил Красильников