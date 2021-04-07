Хаустов Андрей Викторович

Родился 7 апреля 1973 года в Кореновске Краснодарского края. В 1994 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. В 2004 году закончил Астраханский морской колледж (судоводитель), в 2008 году — Морскую государственную академию имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Кандидат экономических наук.

В 1990–1996 годах служил в ВС РФ. С 1995 по 1998 год — заместитель начальника Новороссийского поисково-спасательного отряда МЧС РФ. С 1998 по 2003 год прошел путь от начальника отдела по проведению поисково-спасательных и специальных работ до начальника Центра МЧС РФ в Геленджике по проведению поисково-спасательных работ. С 2003 по 2008 год возглавлял ФГУП «Новороссийское управление аварийно-спасательных, судоподъемных и подводно-технических работ» (ныне Азово-Черноморский филиал «Морспасслужбы»). В 2008–2010 годах — руководитель ФГУ «Госморспасслужба России». С 2010 по 2013 год — начальник ФГУ «Подводречстрой». В 2013 году назначен первым заместителем ФГБУ «Морспасслужба». С 2014 по 2019 год — руководитель «Морспасслужбы», с 2019 года — и. о. руководителя.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Женат. Воспитывает трех дочерей и сына.