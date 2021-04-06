Российские компании все чаще практикуют наем сотрудников в других регионах, привлекая персонал на дистанционную работу. Об этом свидетельствуют данные «Манго Телеком», оператора профессиональных коммуникаций, специализирующегося на предоставлении услуг связи среднему и крупному бизнесу.Чаще всего, по данным «Манго Телеком», дистанционную работу сейчас предлагают менеджерам по продажам, специалистам по обслуживанию клиентов, IT-специалистам и линейным менеджерам. Для ряда специальностей дистанционная работа создает заметную альтернативу трудовой миграции.

ВТБ планирует в текущем году запустить брокерское приложение для онлайн-торговли в Германии VTB My Invest. Как заявил глава «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимир Потапов, позже компания планирует продвигать ее и в других европейских странах. Топ-менеджер банка добавил, что говорить о целях по доле рынка пока рано.

Совет директоров «Норникеля» включил в список кандидатов в совет заместителя гендиректора золотодобытчика Highland Gold, руководителя блока геологии, технологий и инжиниринга Станислава Лучицкого. Ранее он более 20 лет работал в «Норникеле», в том числе в качестве гендиректора «Арктик Палладий» и руководителя строительства Быстринского горно-обогатительного комбината.