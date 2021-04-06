В Сириусе 1 сентября 2021 года откроют учебный комплекс на 1,1 тысяч мест

Учебный комплекс на 1,1 тыс. мест, который откроется на улице Воскресенской федеральной территории Сириус к 1 сентября 2021 года, будут посещать ученики 7-11 классов общеобразовательной школы №38, сообщает пресс-служба фонда «Талант и успех». Это позволит разгрузить учебное заведение и снимет необходимость проводить занятия в две смены.

По информации председателя попечительского совета лицея «Сириус» Алексея Горбачева, в следующем году в новом учебном корпусе будут заниматься IT-колледж, инженерные и физико-математические классы (с 7 по 9). Отбор в специализированные классы лицея ведется на конкурсной основе и открыт для учащихся Сочи и Сириуса.

Также на базе образовательной инфраструктуры федеральной территории будут запущены программы дополнительного обучения по естественнонаучному, инженерно-техническому, художественному, спортивному, общеразвивающему направлениям и информационным технологиям.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань“, в текущем году на федеральной территории Сириус начнет работать университет. В нем будут открыты магистерские программы и аспирантуры по трем направлениям: «Генетика и науки о жизни», «Психология» и «Математика».

Ольга Логинова