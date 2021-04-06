В порты Азово-Черноморского бассейна Кубани с начала года отправлено 23 млн т экспортных грузов

В направлении морских портов Азово-Черноморского бассейна по железной дороге в период с января по март 2021 года было отправлено в общей сложности 23 млн т экспортных грузов, что на 13,7% больше, чем в аналогичный период предыдущего года, сообщает пресс-служба СКЖД.

Из них около 9,2 млн т отправлено в Новороссийск в январе, объем увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом. В порт Тамань – около 5,6 млн т (+30,2%), в Туапсе – около 4,2 млн т (+3,2%), Грушевую – более 1,4 млн т (-3,6%). Доля нефти в структуре экспортного грузопотока на Северо-Кавказской железной дороге за отчетный период составила 33,3%, угля – 26,4%, черных металлов – 14%, зерна – 11,9%, железной руды – 4,1%, удобрений – 3,6%.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе-феврале 2021 года незначительно снизился, на 0,7%, и составил 39,2 млн т. Из них перевалка сухих грузов составила 17,3 млн т, увеличившись на 20,3%, грузооборот наливных грузов сократился на 12,7% – до 21,9 млн т.

Ольга Логинова