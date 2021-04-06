В музее Юрия Неелова открылась экспозиция новейшей истории Ямала

В Салехарде открылся обновленный музей первого губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). На презентации экспозиции «Новейшая история Ямала» присутствовали действующий губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, его предшественник и врио замсекретаря генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин, уральский полпред Владимир Якушев и замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов. Принимал гостей сам господин Неелов.

Напомним, инициатива создания музея принадлежит Юрию Неелову, который с 1994 по 2010 годы руководил Ямалом. Первая очередь музея с экспозицией под названием «Река с простым названьем “жизнь”» была открыта в 2013 году. Она занимает около 400 кв. м, в ней находится более 15 тыс. экспонатов — личные коллекции господина Неелова. С 2013 года экспозицию посетили более 6 тыс. человек.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, новая экспозиция расположилась на 420 кв. м и заняла пять залов. Она посвящена событиям, происходившим в округе в разные исторические периоды. Кроме того, в обновленном музее появился кинотеатр, зона селфи и медиа-архив. Работа по созданию экспозиции длилась чуть больше года. Она связана с первой экспозицией коридором, который тоже представляет собой экспозиционное пространство.

«У меня есть задумка безвозмездно передать в управление округу музей, чтобы его включили в культурное наследие Ямала и открыли для всех желающих. Можно сделать так, чтобы его посещали бесплатно. Это будет хорошим подспорьем для развития туризма и воспитания молодежи»,— отметил господин Неелов.

Все VIP-гости поддержали эту идею. «Уверен, музей будет востребован у наших жителей. Для молодежи посещение музея будет полезно, чтобы понимать, что Ямал был не всегда таким ярким и красивым, были непростые времена, но именно руками ямальцев создавалось благополучие, которым мы сегодня гордимся»,— отметил губернатор, подчеркнув, что музей будет включен в программу развития туризма.

Анастасия Реутова