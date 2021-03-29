В Салехарде появится музей первого губернатора ЯНАО Юрия Неелова

Первый губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неелов готовит к открытию в Салехарде музей новейшей истории региона, рассказал мэр Салехарда Алексей Титовский. «Это его инициатива, он лично курирует проект и сам озвучит дату открытия. Сейчас идут подготовительные работы. Там в целом будет история Ямала через призму работы Юрия Васильевича Неелова как первого губернатора автономного округа»,— пояснил господин Титовский.

Юрий Неелов родился 24 июня 1952 года в Салехарде. Окончил Тюменский индустриальный институт и Российскую академию управления. В советское время делал карьеру по линии ВЛКСМ. В 1989 году был избран народным депутатом СССР. В 1990 году — председатель Сургутского районного Совета народных депутатов, в 1992 году — заместитель главы администрации ЯНАО. В августе 1994 года назначен главой администрации округа. 13 октября 1996 года избран губернатором ЯНАО, в 2000 и в 2005 годах был переизбран на новые сроки. В 2010-2018 годы представлял Ямал в Совете федерации. Заслуженный голубевод России.

Николай Яблонский