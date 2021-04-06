В Ярославле изменятся интервалы движения городских автобусов

В Ярославле после введения новой транспортной схемы в июле 2021 года увеличатся интервалы движения общественного транспорта на ряде автобусных маршрутов. Об изменениях в работе общественного транспорта, в связи с запланированной транспортной реформой, сегодня в ходе онлайн-конференции рассказал начальник управления городского пассажирского транспорта города Ярославля Сергей Волканевский.

Он отметил, что на основных магистральных маршрутах временной интервал между автобусами сохраниться в пределах 10-12 мин.

«По основным магистральным маршрутам интервал в пределах 1012 минут будет сохранен. Конечно, будут маршруты, где интервал станет больше»,— уточнил господин Волканевский.

Он также добавил, что на некоторых маршрутах, в частности, на маршруте №21, интервал между транспортом сократится.

Подробнее о предстоящей транспортной реформе в материале "Ъ-Ярославль" — «Автобусная революция».

Дарья Сабаева