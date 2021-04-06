Уголовное дело против замдиректора петербургского филиала Росгранстроя передали в суд

Следственный отдел на транспорте Ленинградской области завершил расследование уголовного дела против замдиректора филиала ФГКУ Росгранстрой в Санкт-Петербурге по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Дело передано на рассмотрение Московского районного суда.

Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте. Как установило следствие, обвиняемый под угрозой увольнения заставил сотрудников отдела по эксплуатации и обслуживанию подписать акты принятых работ, якобы выполненных подрядной организацией. Фактически работы выполнены не были, но подрядчик получил за них оплату более 1,2 млн рублей.

По вмененной статье обвиняемому грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об аресте по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями проректора «Военмеха» его помощника.