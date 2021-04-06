Из двух «Россий» суд выбрал «Единую» Оппозиция не смогла получить контроль над протестным районом Карелии

Верховный суд Карелии встал на сторону «Единой России» в споре за пост главы Сортавальского района. Осенью прошлого года «Справедливая Россия» получила большинство в горсовете Сортавалы и попыталась развить успех, назначив главой района своего представителя. В ответ единороссы обвинили оппозицию в проведении незаконной сессии и принятии неправомочных решений. С тех пор депутаты райсовета заседали порознь с разными главами и не признавали легитимность друг друга.

Верховный суд Карелии удовлетворил апелляционную жалобу трех депутатов от «Единой России» (ЕР) и признал незаконной первую сессию городского совета Сортавалы. Суд согласился с доводами истцов о том, что созывать заседание имела право только территориальная избирательная комиссия (ТИК), тогда как получившие большинство мест в парламенте представители «Справедливой России» (СР) сделали это самостоятельно. Решения, принятые на первой сессии, также признаны судом неправомочными.

Эта судебная тяжба является продолжением затяжного конфликта между карельской ячейкой СР и республиканскими властями, который начался в 2019 году из-за объединения Сортавалы с близлежащим поселком Хелюля. Реформа предполагала ликвидацию городской администрации и передачу управления новым муниципалитетом на районный уровень. Сортавальские депутаты от СР выступили против и в течение трех месяцев бойкотировали сессии горсовета, не давая принять решение. В результате глава Карелии Артур Парфенчиков распустил городской парламент.

В его новом созыве большинство мест получили единороссы, которые сразу одобрили реформу.

Но теперь против выступил мэр Сортавалы Сергей Крупин, отказавшийся подписывать документ.

В ответ депутаты отправили его в отставку. СР провела ряд митингов в поддержку градоначальника и на протестной волне сумела получить 10 из 17 мест в парламенте объединенного муниципалитета (предыдущий совет был автоматически распущен после реформы).

Воспользовавшись большинством, оппозиция попыталась получить контроль и над райсоветом. В него делегируются по три депутата от каждого из четырех поселений Сортавальского района, и справороссы направили туда своих представителей. Но на первом заседании райсовета голоса оппозиции и «Единой России» разделились поровну и избрать главу не удалось.

После этого городские единороссы обратились в суд, потребовав признать неправомочной первую сессию горсовета и принятое на ней решение о делегатах.

Одновременно в райсовет были приглашены депутаты прошлого созыва — единороссы. Благодаря их голосам главой района стал представитель ЕР.

Как ранее писал “Ъ”, суд первой инстанции не нашел нарушений в порядке созыва первого заседания Сортавальского горсовета, в результате чего в районе образовалось двоевластие: единороссы проводили сессии со своим главой и не приглашали на них оппозицию, а справороссы устраивали «альтернативные» сессии, на которых главой района был избран их представитель.

В администрации района признавали легитимность только первого совета, полномочия которого подтвердил Минюст.

Глава администрации Леонид Гулевич даже обращался в правоохранительные органы с просьбой проверить оппозицию на предмет мошенничества.

Решение Верховного суда Карелии «обнуляет» полномочия «альтернативного» райсовета, пояснил “Ъ” лидер карельской СР Ройне Изюмов: «Получается, что на тот момент наши делегаты не были правомочны». По его словам, спустя месяц городской парламент провел новую сессию, созванную ТИК, и теперь к его решениям не может быть претензий, однако отменить избрание главой района единоросса можно только в кассации.

Леонид Гулевич заявил “Ъ”, что результаты проверки деятельности оппозиционных депутатов ему не известны. Сейчас районная администрация пытается через суд снизить количество сортавальских делегатов в райсовете. По словам главы администрации, ставить точку в вопросе легитимности районного парламента можно будет только после завершения всех тяжб.

Андрей Прах