Уволена врио главы петербургского муниципалитета «Лиговка-Ямская»

Руководитель муниципалитета «Лиговка-Ямская» Вадим Войтановский снял полномочия врио главы местной администрации с Елены Зозулевич. Новый врио муниципального образования пока не назначен.

Об этом пишет Закс.Ру. Как указывается в подписанном господином Войтановским распоряжении, Елена Зозулевич уволена в связи с нарушением законодательства о принципах местного управления и о противодействии террористической деятельности. Подробностей о точных причинах увольнения в настоящий момент нет. Отмечается, что госпожа Зозулевич проработала на должности врио главы местной администрации менее года.

Ранее Вадим Войтановский уволил «в связи с несогласованными действиями по исполнению бюджета муниципального образования» предшественницу Елены Зозулевич Виктор Жданцева. Позже он также уволил после конфликта депутата МО «Лиговка-Ямская» Сергея Тарасова за якобы систематическое неисполнение служебных обязанностей.