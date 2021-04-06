Защита главного нефролога Петербурга обжаловала его заключение под стражу

Защита главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, ранее арестованного по подозрению в убийстве своей супруги, обжаловала его заключение под стражу. По мнению защитников, мера пресечения могла быть мягче.

Об этом сообщил журналистам адвокат врача Михаила Иванова. «С вынесенным решением Октябрьского районного суда защита не согласна, полагаем, что мера пресечения могла быть мягче», — цитирует его заявление ТАСС. Напомним, Александр Земченков был задержан 30 марта. Ему вменяют убийство супруги Ирины Земченковой в 2010 году. Подозрение следствия вызвали результаты опроса Земченкова на полиграфе. Позже он признал свою вину в убийстве по неосторожности.

В СИЗО Земченков пробудет минимум до 27 апреля.