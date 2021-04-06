В Петербург поступило почти 30 тыс. доз вакцины «Спутник V»

6 апреля в Санкт-Петербург поступила новая партия вакцины «Спутник V» для профилактики новой коронавирусной инфекции. Она уже выгружена на Центральную фармацевтическую базу города.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Санкт-Петербурга. Партию в количестве 29700 доз в ближайшее время начнут распределять по прививочным пунктам города. Напомним, в настоящее время в Петербурге работают 134 пункта вакцинации при медучреждениях и 10 мобильных пунктов.

Ранее сообщалось об открытии нового прививочного пункта в петербургском «Ледовом дворце».