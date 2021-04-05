В Ледовом дворце откроют пункт вакцинации

В Ледовом дворце будет открыт пункт вакцинации от коронавируса. Как сообщили в Смольном, он заработает с 6 апреля и будет принимать пациентов в дни проведения хоккейных матчей .

«Теперь хоккейные болельщики смогут не только поболеть за любимую команду, но и сделать прививку»,— заявил губернатор Александр Беглов.

В настоящее время в городе работают 134 пункта вакцинации при медицинских организациях и 10 мобильных пунктов, в том числе в Михайловском театре. Дни футбольных матчей такой пункт открыт на «Газпром Арене».