«Аквалор» не смыл налоги

«Фармамед» получил шанс добиться взыскания 1,8 млрд руб. с российской структуры немецкой Stada, купившей у него права на «Аквалор». Спор вызван доначислением продавцу налога с дохода от сделки. Стороны договора разошлись в оценках того, за чей счет должна быть уплачена недоимка. В кассации ранее иск «Фармамеда» был отклонен, но Верховный суд (ВС) РФ направил дело на новое рассмотрение. Юристы говорят, что подобных споров в российской практике мало, поэтому решение по этому делу может стать прецедентным. Но мотивы ВС пока неизвестны.

ВС во вторник вынес решение по спору «Фармамед» и «Нижфарм» (российская структура немецкого производителя лекарств Stada) из-за 1,8 млрд руб., направив дело на новое рассмотрение. Конфликт возник после того, как в 2013–2014 годах «Фармамед» продал «Нижфарму» права на лекарственный бренд «Аквалор» через кипрскую компанию. Однако в 2015–2017 годах в «Фармамеде» была проведена налоговая проверка, по итогам которой за эту сделку компании доначислили 1,248 млрд руб. налога на прибыль (20% от €131 млн по курсу евро на тот момент).

Налоговики сочли, что оформление сделки через специально созданную кипрскую фирму было сделано для получения необоснованной налоговой выгоды.

«Фармамед» заплатил недоимку, параллельно попытавшись оспорить налоговое решение в суде, но проиграл. В июле 2019 года компания потребовала от «Нижфарма» возместить налог, заявляя, что по условиям договора должна была получить с покупателя бренда оговоренную сумму «чистыми», а идея провести сделку через Кипр исходила от ответчика. Причем «Фармамед» просил взыскать не фактически уплаченную сумму, а 20% от суммы сделки в евро по курсу на дату подачи иска — 1,8 млрд руб. «Нижфарм» возражал против иска, указывая, что он заплатил НДС и понес все расходы по оформлению продажи через кипрскую компанию. Налог же на прибыль, по мнению ответчика, в параметры сделки не входил.

Арбитражный суд Москвы в декабре 2019 года согласился с доводами истца и удовлетворил его требования. Апелляция это решение подтвердила, но кассация (Суд по интеллектуальным правам; СИП) отменила судебные акты и отклонила иск «Фармамеда». СИП посчитал, что срок исковой давности следует считать с даты уплаты налога на прибыль (28 марта 2015 года), поэтому он пропущен.

«Фармамед» обжаловал это решение в ВС. Дело передали в экономколлегию, которая отменила все судебные акты и направила спор на новое рассмотрение в первую инстанцию. Мотивы пока неизвестны.

В «Фармамеде» не ответили на запрос “Ъ”. В Stada сообщили, что сначала хотят дождаться мотивировочной части определения экономколлегии ВС, после чего смогут прокомментировать ситуацию.

Руководитель налоговой практики Crowe CRS Дмитрий Барский указывает, что дело «Фармамед» против «Нижфарма» — «один из наиболее резонансных налогово-опосредованных споров последних лет».

Он уточняет, что решение ВС можно «расценить как положительный сигнал для истца». Старший юрист BGP Litigation Денис Савин поясняет, что «факт отправки ВС дела на новое рассмотрение свидетельствует о нарушении судами процессуальных норм (например, не было привлечено лицо, права которого затрагиваются судебным актом) или о необходимости исследовать новые обстоятельства».

Юрист добавляет, что, как правило, в договоре указывается на включение или невключение в цену НДС, однако в трансграничных сделках могут включаться и другие налоги. Если же истец настаивает на обязанности покупателя оплатить «любые налоги» сверх цены, то учитываться должен не только текст договора, но также поведение и воля самих участников на стадии переговоров, согласования условий сделки, указывает господин Савин.

По словам господина Барского, «косвенно от решения судов по данному вопросу во многом будет зависеть развитие института налоговой оговорки в России, позволяющей перенести риски ненадлежащего исполнения налоговой обязанности с самого налогоплательщика на третье лицо». Денис Савин отмечает, что «в российской практике аналогичных споров крайне мало, поэтому решение по делу "Фармамед" может иметь прецедентное значение».

Екатерина Волкова, Александр Осипов