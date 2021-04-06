Получившего травму в игре с «Ак Барсом» капитана «Авангарда» перевезут в Москву

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин, получивший серьезную травму в матче плей-офф с «Ак Барсом», будет перевезен в Москву. Об этом заявил обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков.

Напомним, сам инцидент произошел в первом матче серии между командами. Господин Емелин столкнулся на льду с форвардом «Ак барса» Артемом Лукояновым, после чего он покинул площадку. Ему диагностировали токсический шок печени. Позже стало известно, что он находится в тяжелом состоянии.

«…Никакого точного диагноза пока нет. Скорее всего, он появится, когда игрока отправят в Москву и госпитализируют в Склифе. Поэтому я бы пока не говорил об интоксикации хоккеиста. Как сказали врачи, это один из факторов протекающего заболевания, — отметил журналист.

"Ъ-Казань"