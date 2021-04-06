На Кубани стало проще купить SIM-карту и подключиться к связи Абонентам МегаФона теперь намного проще подключить SIM-карту. Оператор расширил дистрибуцию магазинов формата «у дома» - теперь их около 1200.

Подключиться к мобильной сети МегаФона, можно не меняя ежедневный маршрут, чтобы посетить салон. Для этого оператор расширил список точек продаж SIM-карт с саморегистрацией до 1200 магазинов. В этот список вошли и крупные сети, такие как DNS, «Эльдорадо», «МВидео», «Детский мир», АЗС «Роснефть», отделения «Почты России», и небольшие единичные магазины, а также маркетплейсы OZON, Wildberries и Беру.ру. Приобрести SIM-карты в шаговой доступности могут жители Краснодара, Тихорецка, Анапы, Новороссийска, Кореновска, Апшеронска, Ейска, Брюховецкой, Динской, Армавира, Темрюка, Васюринской и еще 190 населенных пунктов в Краснодарском крае.

Покупка SIM-карты в магазине не отличается от приобретения других товаров: предоставлять продавцу паспорт и подписывать бумажный договор не нужно. SIM-карта активируется дистанционно. С помощью приложения МегаФона распознается лицо абонента, верифицируется фото в паспорте и автоматически заполняется электронный договор. При наличии подтвержденной учетной записи, зарегистрироваться можно через Госуслуги. Абонент может выбрать любой из действующих тарифов или перейти со своим номером в сеть МегаФона. Оформление занимает 5-10 минут, что в два — три раза меньше, чем в офисе продаж.

Цена SIM-карты — приятный бонус. Затраты на подключение не превышают 100 рублей, которые после активации остаются на балансе лицевого счета.

«Важным приоритетом для любой компании является доступность услуг для клиентов. Мы предоставляем абонентам возможность приобрести SIM-карту в магазинах у дома и самостоятельно зарегистрировать ее, когда им будет удобно», — комментирует Игорь Остатюк, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгее.