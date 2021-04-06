Строитель детсада «Жар-птица» в Саратове оштрафован на 570 тыс. рублей

Строительство дополнительного корпуса детского сада «Жар-птица» в поселке Юбилейный Саратова вызвало нарекания не только со стороны прокуратуры, но и городской администрации. Это следует из распространенного пресс-службой мэрии замглавы города по соцсфере Александра Бурмака.

Он отметил, что после завершения строительства подрядчиком ООО «Торгово-строительное управление «Энгельсстрой» администрация выявила в его работе недостатки: провал асфальта, отслоение штукатурки внутри и снаружи здания, отшелушивание краски, протечки кровли и другие.

В адрес организации была направлена претензия, а затем составлено исковое заявление в суд на некачественное выполнение работ. Очередное заседание пройдет 22 апреля. Он предположил, что суд назначит экспертизу. «Подрядчику выставлена сумма штрафа в размере 570 тыс. руб., но после оценки суда эта сумма изменится», - выразил уверенности господин Бурмак.

Марина Ковалева