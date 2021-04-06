При строительстве детсада в Саратове выявлено мошенничество на 1 млн рублей

По материалам проверки прокуратуры Волжского района Саратова возбуждено уголовное дело о мошенничестве при возведении детского сада в рамках национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Проверкой установлено, что в августе 2019 года муниципальное казенное учреждение «Капитальное строительство» заключило контракт на строительство детского сада на 160 мест за счет субсидий федерального и областного бюджетов. Строительство было совершено в начале прошлого года, объект введен в эксплуатацию.

Однако при проверке актов выполненных работ выявлено несоответствие документов фактическим объемам на сумму 1 млн руб.

Марина Ковалева