В Ярославле на ямочный ремонт дорог потратят почти 58 млн рублей

В Ярославле на проведение весенне-летнего ямочного ремонта выделено более 57.9 млн руб., сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что мелко-ямочный ремонт будет выполнен на асфальтобетонном покрытии общей площадью 5 тыс. кв. м. Ремонт картами запланирован на покрытии общей площадью 40 тыс. кв. м. Струйно-инъекционным методом будет отремонтировано 24. 5 тыс. кв. м. городских дорог.

«К работам по устройству ямочного ремонта горячими асфальтобетонными смесями приступим при наступлении благоприятных погодных условий»,— уточнили в пресс-службе.

Ранее "Ъ-Ярославль" сообщал, что на проведение зимнего ямочного ремонта в Ярославле было выделено 6 млн руб.

Подробнее о зимнем ямочном ремонте в материале "Ъ-Ярославль" — «Подводные ямы ярославских дорог».

Дарья Сабаева