Долгожданная встреча логистической отрасли на TransRussia 2021

Уже на следующей неделе, с 12 по 14 апреля, в Москве, в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» состоится 25-я Юбилейная Международная выставка транспортно-логистических услуг, складского оборудования и технологий TransRussia. Впервые за 2 года представители транспортно-логистической отрасли смогут встретиться оффлайн на главной отраслевой выставке страны.

В TransRussia 2021 примут участие более 200 компаний, представляющих услуги по перевозке грузов всеми видами транспорта, перевалке грузов в терминалах и портах, комплексные логистические услуги, таможенное оформление, складское оборудование и средства автоматизации склада, IT-решения, финансовые услуги и решения по обязательной маркировке товаров. Более 50 компаний будут представлены на выставке впервые.

Фото: предоставлено пресс-службой Hyve Group

В непростых экономических условиях и ограничениях, накладываемых пандемией, организаторы выставки сделали все возможное, чтобы обеспечить присутствие компаний–участников из 23 стан мира. В выставке примут участие компании из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Латвии, Германии, Бельгии, Великобритании, США, ОАЭ, Турции, Китая, Венгрии и других стран.

«В этом году экспозиция TransRussia 2021 составит более 14 000 квадратных метров. В выставке примут участие более 200 компаний, представляющих 23 страны. 50 компаний будут участвовать в выставке впервые. За 2 года вынужденного онлайна, думаю, мы все поняли: ничто и никогда не сможет заменить живое общение и те коммуникации, которые происходят на территории выставки. TransRussia всегда была местом встречи всей транспортно-логистической отрасли, и мы с нетерпением ждем открытия выставки и долгожданных встреч коллег, клиентов и партнеров»

Наталья Ломунова, директор выставки TransRussia

Фото: предоставлено пресс-службой Hyve Group

Традиционно в выставке примут участие ТрансКонтейнер, ОТЛК ЕРА, Первая Грузовая Компания, FESCO, Global Ports, РУСКОН, ДелоПортс, Новотранс, Объединенная Вагонная Компания, ПЭК, ARRC Line, МОДУЛЬ, TT CLUB и многие другие. Среди новых участников выставки: интермодальный терминал East-West Gate, АТЛАНТ, цифровая логистическая платформа CARGO RUN, Camco Technologies, АТЛАНТ, X5 Logistics, NAVIS, КАМАЗ, Умный склад и другие. С полным списком компаний-участников можно ознакомиться на сайте

«В этом году у нас получился очень гармоничный микс из участников: на выставке представят свои услуги как гиганты транспортно-логистической отрасли, так и компании, ориентированные на средний и малый бизнес. Для посетителей это очень удобно – каждый найдет решение именно под свои бизнес-задачи. Участники представят свои услуги, оборудование, сервисы и продукты, разработанные под новые реалии рынка и индустрии»

Наталья Ломунова, директор выставки TransRussia

Фото: предоставлено пресс-службой Hyve Group

Вырос запрос и на качественный контент. В рамках Конгресса «ТрансРоссия» будет организовано 6 отраслевых конференций. Традиционно пройдут основные конференции: Международная конференция для грузовладельцев и перевозчиков «ТрансРоссия», конференции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов Breakbulk Russia, «ИТ-решения на транспорте и в логистике» и Конференция по управлению и оптимизации цепей поставок. Впервые состоятся - конференция «Логистика в электронной коммерции» и Конференция по управлению интралогистикой на предприятии.

«Основными мировыми логистическими тенденциями являются коллаборация, взаимодействие и активный диалог всех участников рынка. Сотрудничество помогает оперативнее решать существующие задачи, правильно ставить новые и двигаться к их исполнению. В этом году в рамках деловой программы мы продолжим рассматривать основные задачи и перспективы развития рынка транспортно-логистических услуг: с какими проблемами столкнулась отрасль за 2020 год, какие шаги были предприняты, а что еще только предстоит воплотить бизнесу и государству»

Наталья Ломунова, директор выставки TransRussia

Кроме основных конференций будут представлены 2 новые контент-площадки: Лекторий TransRussia и интерактивная зона «Чемпионы логистики». В Лектории будут рассмотрены темы страхования, факторинга, перевозки сборных и температурных грузов, кейсы по оптимизации логистических процессов.

Фото: предоставлено пресс-службой Hyve Group

В интерактивной зоне «Чемпионы логистики» посетители смогут проверить и прокачать свое мастерство, сразившись в виртуальном логистическом баттле за звание чемпиона. Игра будет интересна и полезна не только перевозчикам и экспедиторам, но и грузовладельцам со своим парком автомобилей.

Ознакомиться с деловой программой.

Значимость выставки TransRussia для отрасли подтверждается ее многолетней поддержкой со стороны органов государственной и исполнительной власти, отраслевых союзов и ассоциаций. В этом году выставку поддержали: Министерство транспорта Российской Федерации, Комитет Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и строительству, Правительство Москвы, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта, Российский союз промышленников и предпринимателей.

Зарегистрироваться и получить бесплатный билет на выставку можно на сайте transrussia.ru по промокоду tr21pKKAS