В Новороссийске на три дня ограничат подачу воды

В Новороссийске из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе №2 Троицкого группового водопровода (входит в ГУП КК «Кубаньводкомплекс») на три дня ограничат подачу воды населению. Сообщение размещено на официальном сайте администрации города.

7 апреля утренняя подача будет осуществляться с 06:00 до 08:00, вечерняя - с 18.00 до 20:00. 8 апреля утром вода будет поступать в дома новороссийцев с 06:00 до 07:30, вечером - с 18:00 до 19:30. 9 апреля утренняя подача запланирована с 06:00 до 08:00, вечерняя подача воды будет осуществляться в штатном режиме.

«Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами по заявкам, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется», - говорится в сообщении мэрии.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце января 2021 года глава Новороссийска Игорь Дяченко заявил, что к лету текущего года завершится строительство 11-километрового участка Троицкого группового водопровода, который является основным источником водоснабжения Новороссийска, Геленджика и Крымского района. Новый участок магистрального водовода, по оценке властей города, позволит стабилизировать подачу воды в черноморские города и сократить количество аварийных ситуаций.

Наталья Решетняк