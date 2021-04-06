«Мегаполис» поднимется над Волжским заливом В Чебоксарах к концу 2022 года введут первый пятизвездочный отель

Фото: пресс-служба мэрии

Глава горадминистрации Чебоксар Алексей Ладыков проинспектировал ход строительства первого в Чувашии пятизвездочного отеля — гостиничного комплекса «Гранд-отель “Мегаполис”». Объект на улице Нижегородской в Чебоксарах, на берегу Чебоксарского залива, возводит брянская инвестиционная группа «Мегаполис-Строй». Инвестор заверил, отель примет первых гостей к Новому, 2023 году.

Глава горадминистрации Чебоксар Алексей Ладыков провел рабочее совещание с представителем инвестора строящегося гостиничного комплекса «Гранд-отель “Мегаполис“» Алексеем Огурцовым. «Радует, что работа на объекте активно движется. Уже значительно к лучшему изменился внешний вид здания. Гостиничный комплекс, безусловно, улучшит архитектурный облик центральной части Чебоксар. И этот уникальный современный пятизвездочный отель сможет принимать гостей, жителей, туристов со всех уголков света»,— отметил Алексей Ладыков, осматривая строительство.

Согласно проекту, в отеле предусматривается 168 номеров, в том числе — президентский номер, несколько номеров бизнес-класса, два ресторана (в том числе панорамный, который разместится на крыше здания), паб, спа и фитнес-центр с бассейном, коворкинг-зона, конференц-зал и большая парковка. «К сегодняшнему дню компания уже вложила в чебоксарский проект более 500 млн рублей, в завершение будет инвестировано еще более 1 млрд рублей»,— сообщил градоначальнику руководитель строительного проекта гостиничного комплекса «Гранд-отель “Мегаполис”» Алексей Огурцов. По его словам, в данный момент на стройке ежедневно работают 90 человек.

Фото: пресс-служба мэрии

Господин Огурцов отметил, что изначально компания планировала сдать гостиничный комплекс к концу 2020 года, но из-за пандемии коронавируса этого сделать не удалось. «Проект рассчитываем завершить в 4-м квартале 2022 года. В настоящее время ведутся работы по подключению здания к инженерным коммуникациям, монтаж вентиляции и электроснабжения. В летний период планируем начать благоустройство территории, внутренние отделочные работы»,— рассказал руководитель строительного проекта. К исходу лета намечено завершение благоустройства территории, внешней отделки здания, прокладки коммуникаций и инженерной инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и т.д). «Внутри объекта сейчас идут работы по номерному фонду, прокладка систем вентиляции и другие необходимые работы»,— пояснил Алексей Огурцов.

Напомним, возводимый объект, проработка строительства которого началась еще в 2006 году, имеет сложную судьбу. Прежний застройщик не смог завершить проект, и объект попал в конкурсную процедуру. Новый инвестор появился в августе 2018 года после длительных переговоров с ПАО «Бинбанк», кредитовавшим строительство. Им стала крупная инвестиционная группа компаний «Мегаполис-Строй», работающая на строительном рынке больше 15 лет и имеющая опыт в гостиничном и ресторанном бизнесе.

Фото: пресс-служба мэрии

Алексей Огурцов пояснил, что «компанию привлекло удачное расположение комплекса в Чебоксарах, наличие в непосредственной близости от него Волги, открывающийся прекрасный вид на реку и столицу Чувашии». «Немаловажную роль играет близость к таким крупным экономическим и культурным центрам, как Казань и Нижний Новгород. Чебоксары — это республиканский спортивный, культурный центр, здесь проводится немало спортивных и культурных мероприятий, в том числе и международного уровня»,— добавил он.

Господин Огурцов в связи с этим полагает, что проблем с заполняемостью отеля не будет. Тем более, как отметил он, блюда гостям отеля будет готовить шеф-повар, который является обладателем нескольких престижных профессиональных премий и наград.

У нашей компании есть опыт в строительстве и эксплуатации пятизвездочных отелей. В данный момент компания уже имеет два работающих пятизвездочных отеля в Челябинске и Брянске»,— отметил господин Огурцов.

Алексей Ладыков поинтересовался у представителя инвестора, насколько реалистичны озвученные им сроки. Тот заверил в объективности планов и расчетов. Подытоживая рабочее совещание с представителем инвестора, мэр констатировал, что «увиденное внушает надежду, что прекрасный проект в итоге будет реализован».