Президент Казахстана Токаев привился «Спутником V»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделал прививку от коронавируса «Спутником V», сообщил его пресс-секретарь Берик Уали. Вакцину произвели на заводе в Казахстане.

«Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную Карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет»,— написал господин Уали в Facebook.

По словам пресс-секретаря, президент убежден, что победить коронавирус можно только с помощью вакцинации и формирования коллективного иммунитета. Господин Токаев призвал граждан сделать прививку от коронавируса.

Вакцинация «Спутником V» в Казахстане началась 1 февраля. Во втором квартале 2021 года могут одобрить к применению казахстанскую вакцину QazCovid-in. Она проходит третью фазу клинических испытаний.

«Спутник V» был зарегистрирован в России в августе 2020 года. Вакцина одобрена к применению в 59 странах.